VIDEO Donato un radiologico portatile all'ospedale Maggiore di Crema

CREMA (4 giugno 2020) - Ufficializzata stamane nella Sala Polenghi dell'Asst di Crema, la donazione di un radiologico portatile top di gamma per l'emergenza Covid-19, da destinare all'unità operativa di Radiologia dell'ospedale Maggiore. Sono intervenuti il direttore generale dell'Asst Germano Pellegata, il direttore sanitario Roberto Sfogliarini, il primario di Radiologia Giampaolo Benelli e il coordinatore Gianpiero Pizzamiglio, e in rappresentanza di 'Uniti per la provincia di Cremona' Marco Bressanelli, presidente della Libera Associazione Artigiani, insieme al direttore Roberto Marangoni, e Pierpaolo Soffientini, presidente di Confartigianato imprese Crema. La donazione è stata resa possibile grazie all'associazione Uniti, da mesi al fianco degli ospedali provinciali nella lotta al Covid 19.

