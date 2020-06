VIDEO La celebrazione del 2 Giugno a Crema

CREMA (2 giugno 2020) - Per evitare il rischio assembramenti, oggi al famedio di piazza Duomo, c'erano il sindaco Stefania Bonaldi e pochi invitati a celebrare la Festa della Repubblica. Non è mancato però lo spazio per la consegna di una copia della Costituzione a due studenti della classe 2002, in rappresentanza dei neo 18 enni cremaschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO