VIDEO Fase 2, a Rivolta d'Adda ritorno del mercato completo

RIVOLTA D'ADDA (27 maggio 2020) - Una lunga coda in via Porta Rocca ed un assembramento di persone in quello che è stato ricavato come ingresso, con tante lamentele. Giornata da dimenticare quella di oggi, per il ritorno del mercato settimanale al completo, spostato per l'occasione dalle piazze Vittorio Emanuele II e di Ferri alla zona di viale Isonzo. Gran lavoro, per tutta la mattinata, per la polizia locale, per i volontari del gruppo di protezione civile comunale La Torre e per i carabinieri della stazione di Rivolta. Lamentele sull'ingresso contingentato anche da parte di alcuni ambulanti. Il sindaco Fabio Calvi ha difeso le scelte del Comune, fatte in osservanza delle disposizioni normative, ricordando che "Tali disposizioni esistono perché l'emergenza-pandemia non è finita".

