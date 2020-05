VIDEO Crema, Il Trillo: lontani ma vicini nella musica

CREMA (11 maggio 2020) - “Lontani ma... vicini nella musica, il linguaggio universale che non conosce barriere" Questo è il messaggio dell'Associazione Musicale Il Trillo di Crema, che con un significativo video accompagnato da un’emozionante esecuzione dell’Orchestra di Fiati cremasca (eccellenza del territorio), non lascia soli i numerosi associati e simpatizzanti.

In un momento così difficile, diventa ancora più importante il ruolo delle associazioni di promozione sociale, che aiutano a rendere più sostenibile lo stop forzato e, perché no, alleggerire qualche ora soprattutto dei giovani allievi della Scuola di musica per i quali il Trillo ha attivato con piacere un servizio gratuito con il quale i 150 iscritti possono mantenere i contatti e confrontarsi sulle proprie esecuzioni musicali con gli insegnanti che li guidano a distanza. "Riteniamo che in questi giorni così delicati, sia davvero importante fornire un supporto didattico ai più piccoli ed alle famiglie - afferma il direttore artistico del Trillo Denise Bressanelli - certo non è semplice perseguire e sostenere questo progetto, reso possibile anche grazie alla sensibilità e disponibilità dello staff insegnanti, ma non poteva certo mancare un contributo concreto dell'Associazione, nell'ottica della mission benefica della stessa".

Il video, pubblicato sui social, offre vari spunti di riflessione sulla musica e sui momenti di aggregazione positivi che crea, esortando a non abbatterci ma a coltivare le nostre passioni, nella speranza che presto tutte le attività riprendano.

L'associazione Musicale "Il Trillo", aggiunge il Presidente Paolo Patrini "sta utilizzando queste settimane per produrre nuovi ed interessanti progetti, che si attueranno appena sarà possibile. Dunque non ci resta che affermare: mai come in questo caso, nulla può fermare la musica"!