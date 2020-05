VIDEO Il Canone di Pachelbel: omaggio all'Italia che si rialza dalla banda di Agnadello

AGNADELLO (6 MAGGIO 2020) - Un piccolo omaggio al nostro amato paese da parte del Corpo Bandistico di Agnadello, con l'augurio che le note del Canone di Pachelbel possano allietare questi momenti difficili per tutti.

"Siamo poco distanti dall'ospedale di Crema che è stato ed è tuttora insieme a tanti altri in provincia e tutta Italia in prima linea contro il Coronavirus. Il nostro gruppo musicale costituitosi nel 1979 è ancora attivo dopo 40 anni nonostante le molte vicissitudini legate a problemi economici e di organico che spesso hanno rischiato di minarne l'esistenza. Oggi dopo anni di impegno sociale la pandemia che stiamo vivendo rischia nuovamente di compromettere la ritrovata stabilità e proprio per questo, per tenere unito il gruppo abbiamo deciso con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione di realizzare questo filmato al quale hanno contribuito con entusiasmo anche i nostri più giovani componenti. A causa del virus che ha colpito drammaticamente alcuni di noi, le nostre famiglie e l'intero Paese - come racconta la nostra presidente nel discorso di introduzione - il video avrebbe dovuto vedere la luce già all'inizio del lockdown ma poi il progetto è stato messo da parte e solo oggi con orgoglio possiamo annunciare che è stato messo in rete. In questi giorni che l'Italia prova in qualche modo a ripartire vogliamo dedicare questo brano a tutto il Paese e per questo chiediamo se fosse possibile trovare un piccolo spazio in una vostra rubrica e aiutarci a diffondere questo messaggio di speranza".