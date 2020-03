Coronavirus, ospedale militare e medici cinesi a Crema: in campo Esercito e Protezione Civile

CREMA (18 marzo 2020) - "Le tante segnalazioni e richieste mandate nei giorni scorsi da sindaci e qualche consigliere regionale a Regione e Governo iniziano a dare qualche frutto. Su iniziativa in questo caso del ministero della Difesa, sarà allestito a Crema un ospedale da campo ed arriverà una nutrita dotazione di operatori sanitari a rinforzo, verosimilmente dalla Cina. In queste ore insieme ai tecnici comunali, la direzione dell'ospedale e la Prefettura stiamo affrontando gli aspetti di ordine logistico, che riguardano sia la collocazione del prefabbricato nel parcheggio dell'ospedale, sia l'ospitalità di medici ed infermieri. A tale proposito non ci sono ancora decisioni di alcun genere, fornirò, quando disponibile, un quadro di possibili opzioni alla Prefettura".

