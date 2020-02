Diciassette contagiati, 50 mila chiusi in casa nel lodigiano

LODI (21 febbraio 2020) - Due mesi dopo il primo caso registrato a Wuhan, il Coronavirus esplode anche in Italia: 17 sono i contagiati individuati al momento tra Lombardia (15) e Veneto in meno di 24 ore, ma centinaia di persone che hanno avuto contatti diretti con loro sono in attesa di conoscere i risultati dei test e più di 50 mila cittadini in provincia di Lodi sono, di fatto, in quarantena a casa loro. Davanti all'ospedale cittadino una fila di ambulanze e personale sanitario con tute bianche e mascherine fanno toccare con mano l'allerta alta che si respira ormai in tutto il Nord d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO