VIDEO Intervista al sindaco Angelo Barbati dopo i vandalismi

TRESCORE CREMASCO (3 gennaio 2020) - Ancora vandalismi al monumento ai caduti di piazza Della Chiesa. Ignoti, nei giorni scorsi, hanno divelto i cartelli posizionati sulle aiole che chiedono il rispetto di quest'area. È la quinta volta in due mesi. Sempre nei giorni scorsi era stata rotta una delle luci della lampada votiva del monumento, appositamente restaurata per la ricorrenza del IV Novembre scorso. Il sindaco Angelo Barbati promette l'arrivo delle fototrappole, strumento che in Comune auspicano possa contribuire ad individuare i responsabili di questi ripetuti gesti d'inciviltà.