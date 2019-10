VIDEO Fresatura delle strisce selvagge in via Bacchetta

CREMA (18 ottobre 2019) - Dopo le polemiche, l'ironia e l'arrabbiatura dei cremaschi, in seguito ai lavori di sistemazione e la verniciatura di ben sei attraversamenti pedonali in soli 100 metri, ed il soprallugo dell'assessore Gramignoli, questa mattina nella 'famigerata' via Bacchetta sono intervenuti gli addetti per la fresatura delle strisce pedonali... in eccesso.