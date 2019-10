Agricoltura in festa con i bersaglieri ciclisti

VAILATE (13 ottobre 2019) - Agricoltura in festa oggi a Vailate. Alle 10 trattori e macchine agricole hanno sfilato lungo le vie del paese. A precedere i 200 mezzi, arrivati dal cremasco, dalla bassa bergamasca, dal lodigiano e dal milanese, i bersaglieri ciclisti della fanfara di Roccafranca, in sella alle loro tradizionali bici storiche. Nel pomeriggio, in via Fermi, bancarelle e scalata al palo della cuccagna.

