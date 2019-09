Cammina Braguti, via alla 37esima edizione

CREMA (28 settembre 2019) - La Cammina Braguti ha raggiunto l’età di molti dei genitori degli alunni delle elementari di via Treviglio: significa, dunque, che la manifestazione, giunta oggi alla sua 37esima edizione, unisce ormai più generazioni. Un appuntamento che si rinnova, per raccogliere fondi in favore della scuola. La partenza era fissata alle 15,30, come sempre dal giardino della scuola. I percorsi quelli standard: sei oppure dieci chilometri da percorrere camminando godendosi un pomeriggio di inizio autunno soleggiato. Al rientro festa sino al tardo pomeriggio, sempre nel parco della scuola. L’organizzazione è curata dall’associazione Quelli che la Braguti, con la collaborazione dei volontari per l'allestimento degli spazi per giochi e laboratori, oltre che per la preparazione di un aperitivo-cena per tutti. I fondi raccolti nella giornata serviranno a finanziare le iniziative dell’anno appena cominciato.

