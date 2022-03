Caro energia, Draghi apre al nucleare: sei d'accordo?

CREMONA - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, rispondendo ieri a una domanda alla Camera dei deputati sull’attuale crisi energetica dovuta dalle sanzioni comminate alla Russia per la guerra in Ucraina, ha aperto al nucleare, annunciando "l'entrata in funzione del primo prototipo di reattore a fusione nel 2025-28" (in grado di fornire energia elettrica in modo economico e sostenibile) e creando non poco scompiglio a livello politico. E tu cosa ne pensi? Può essere la strada per dare una risposta alla crisi energetica? Vota il nostro sondaggio.