Obbligo di mascherine all'aperto in centro città. Sei d'accordo?

CREMONA - Come annunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti ha firmato l'ordinanza sindacale che istituisce l'obbligo di mascherine all'aperto nel centro cittadino di Cremona dal 1° dicembre 2021 al 15 gennaio 2022. La misura riguarderà le vie del centro storico cittadino (e vie limitrofe) dove si prevede un intenso afflusso di pubblico in occasione di eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi, per lo shopping natalizio. "Le misure dell’ordinanza - spiega Galimberti - rappresentano una prevenzione del contagio da Coronavirus in un momento in cui è in corso un aumento dei casi ed è previsto un ulteriore incremento sia a livello regionale, sia a livello nazionale". E tu, cosa ne pensi? Sei d'accordo? Vota il sondaggio.