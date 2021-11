Vaccino obbligatorio anche in Italia? Che cosa ne pensi?

CREMONA - L'Austria è il primo Stato in Europa a introdurre l'obbligo vaccinale per tutti, a partire dal primo febbraio 2022. Il Paese è stato anche il primo in Europa a imporre il lockdown per i No Vax, che da lunedì 22 novembre sarà esteso a tutti per almeno 10 giorni.

In Italia si sta discutendo di modifiche alle regole relative all'ottenimento del Green pass, alla validità dei tamponi e alla terza dose vaccinale.

Qual è la tua opinione su un eventuale obbligo vaccinale esteso anche in Italia?