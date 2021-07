Riaprire le discoteche: sei d'accordo?

CREMONA - Luciano Zanchi, presidente nazionale di Assointrattenimento, lo dice ormai da settimane: «Stanno ballando ovunque con le discoteche chiuse». Concetti che appena due giorni fa ha espresso a Roma, dove ha protestato contro il Governo con tanto di cartelli: «Basta discriminazioni, ci dicano chiaramente se dobbiamo anche noi diventare abusivi fingendo di essere bar e ristoranti».

Secondo l’imprenditore cremonese titolare di diversi locali fra cui la nota discoteca ‘Centrale del latte’ – fra l’altro settimane fa messa a disposizione di Ats e Asst per la campagna vaccinale – l’abusivismo dilaga da ogni parte d’Italia. A discapito di chi invece resta chiuso come dice la norma. Ed effettivamente basta aprire Instagram o Facebook per imbattersi in video che mostrano centinaia di ragazzi ammassati mentre ballano, davanti a dj e banconi, tutti rigorosamente senza mascherina. Una situazione a suo avviso innescata dalla mancanza di chiarezza del Governo. Attraverso una lettera ha chiesto un incontro urgente al premier Mario Draghi. E se non arriveranno risposte sul futuro delle discoteche e degli imprenditori che rispettano le regole, si dice anche pronto a presentare un esposto al tribunale di Strasburgo per aprire una procedura d’infrazione contro il Governo.