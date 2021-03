Il disagio dei nostri ragazzi è un tema mai sufficientemente approfondito. E tu cosa ne pensi?

CREMONA (11 marzo 2021) - Si moltiplicano i casi di disagio giovanile tra i ragazzi della nostra provincia. Episodi che purtroppo sfociano in alcuni casi in gesti di autolesionismo che lasciano senza parole. Una situazione sicuramente peggiorata anche a causa del lockdown e della didattica a distanza che ha di fatto chiuso in casa i nostri figli. E tu cosa ne pensi? Vota il nostro sondaggio e lascia il tuo commento per dare un contributo alla discussione.

