Cremona, i "mostri di Bibbiano" in vetrina: sei d'accordo?

CREMONA (25 luglio 2019) - La foto e il nome di tre dei 29 indagati - non ancora condannati, dunque - nell’inchiesta ‘Angeli e demoni’ esposti in vetrina sotto al grande titolo in caratteri rossi: «Bibbiano, ecco i mostri». E poi la nota: «Potrebbe succedere ad ognuno di noi». E di nuovo in grandi caratteri rossi: «Vogliamo la verità». È il manifesto con cui Tony Racano, il titolare del locale ‘Il Dollaro Pizza d’Asporto’, ha deciso di coprire quasi interamente una delle vetrine del locale che si affaccia su largo Boccacino. Sei d'accordo con l'iniziativa di Racano?