Sparare a vista sull'orso M49. Sei d'accordo?

Il nuovo presidente della Provincia Autonoma di Trento Fugatti, in perfetta continuità col precedente, ha deciso di catturare l'orso M49, accusato di essere l'autore dell'80% dei danni da grandi carnivori in Trentino. Ammesso che M49 sia responsabile del gran numero di danni che gli sono attribuiti, è provato che si è sempre tenuto lontano dalle persone e bisogna riconoscere che, oggettivamente, non sono state adottate misure di prevenzione e le azioni di dissuasione sono state sporadiche e insufficienti. Se necessario, è concesso sparare al plantigrado. Voi siete d'accordo sulla sua cattura e l'eventuale uccisione? Votate il nostro sondaggio