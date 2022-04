ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Braies, la famiglia salvata vive in provincia di Cremona. Covid: in Lombardia 14.065 nuovi positivi, 562 a Cremona. Diego Dalla Palma ospite a Crema. Morti sul lavoro, Piloni: «Lombardia maglia nera». Tassista arrestato, chiesto il giudizio abbreviato per Carrera