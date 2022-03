ORE 13 Telegram I fatti della giornata

Giovanissimi violenti, minaccia il compagno di classe con un coltello. Ucraina, l’hotel Hermes per i profughi. Apprensione per una 50enne scomparsa, i carabinieri la ritrovano in stato confusionale. CremonaJazz, dal 22 aprile la rassegna torna all'MdV. Truffe, anziani nel mirino: ma la nonna 86enne non ci casca