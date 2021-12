ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Contagi in crescita, possibile Capodanno in giallo. Riapre l'hub di CremonaFiere: Carolina prima under 12 vaccinata. Università Cattolica, il messaggio della cremonese Ferrami a von der Leyen. Crema, arrestato spacciatore di cocaina che riforniva i giovani.