Il Crema non si ferma, espugnato il campo della Brianza Olginatese (1-0)

OLGINATE - Il Crema 1908 ha espugnato di misura il campo della Brianza Olginatese. Decisivo è stato un gol siglato da Ferretti all’82’. Una splendida azione che ha visto protagonisti anche Poledri e l’assist finale di Mandelli per il bomber che non ha lasciato scampo a Colnago. Buon primo tempo dei nerobianchi con manovra tenuta saldamente in mano e diverse opportunità per sbloccare il risultato non finalizzate. Nella ripresa la squadra di Bellinzaghi ha messo in campo soprattutto tanta determinazione limitando con ordine le avanzate dei padroni di casa. Nei minuti finali la splendida azione con firma di Ferretti che ha consegnato al Crema il sesto successo nelle sette giornate di ritorno finora disputate.