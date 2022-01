Calcio: pari del Crema in rimonta, ma il gusto è amaro

CARAVAGGIO - Termina 2-2 la partita tra Caravaggio e Crema, con i nerobianchi sempre in rimonta che non sono riusciti a sfruttare l'occasione assai favorevole per iniziare il nuovo anno con una vittoria.

Sotto dopo 3 minuti a causa del gol di Cortinovis, il Crema è rimasto in superiorità numerica al finire del primo tempo per l'espulsione di Gritti. In undici contro dieci, il Crema ha pareggiato in apertura di ripresa con Ferretti, ha sfiorato più volte il vantaggio, ma in contropiede si è fatto infilare da Ibe e si è ritrovato al 64' sotto per 2 a 1.

Il Caravaggio si è limitato a chiudersi e a difendersi. Il Crema ha attaccato, ha colpito la traversa con Ferretti. E ancora lui - assolutamente migliore in campo - ha pareggiato all'81'.

Le parate del portiere del Caravaggio nel finale hanno fatto la differenza e il Crema non è riuscito a strappare più di un pareggio.