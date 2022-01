Serie C, altri 5 positivi in casa Pergolettese

CREMA - Altri cinque casi di positività al Covid, in casa della Pergolettese. E, con il virus che dilaga, la Lega Pro va verso il rinvio anche della terza giornata del girone di ritorno. L’esito dei tamponi molecolari effettuati mercoledì in casa cremasca ha evidenziato altri cinque positivi all’interno del gruppo squadra. Si tratta di un calciatore e di quattro membri dello staff. È singolare il fatto che uno dei membri dello staff, otto giorni fa fosse risultato positivo al tampone rapido, due giorni dopo negativo al molecolare e ora di nuovo positivo. Dei sette risultati contagiati dopo Natale, invece, cinque si sono negativizzati e si stanno già allenando individualmente in attesa di completare gli esami clinici previsti dal protocollo sanitario. Solo a quel punto potranno tornare in gruppo. Considerata la situazione, lo staff medico della Pergolettese ha deciso che la squadra si sottoporrà a un giro di tamponi ogni 48 ore, fino a quando non ci saranno dei miglioramenti.

«Dobbiamo prendere atto di quanto sta accadendo — ha affermato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli — e riflettere sui provvedimenti da prendere». Non è da escludere il rinvio anche della 22esima giornata di campionato, in programma domenica 16 gennaio, dopo quello della 21esima già deliberato nei giorni scorsi. «La salute — aggiunge Ghirelli — è un bene primario. Noi come calcio dobbiamo ragionare da sistema: domani parlerò con il consiglio direttivo e deciderò il da farsi, in base ai dati aggiornati. La tendenza però mi pare chiara». Chiara come la conclusione alla quale è arrivato il presidente. Vale a dire che, se tutto va bene, il campionato di serie C riprenderà soltanto il 23 gennaio, quando la Pergolettese dovrà ospitare al Voltini il Sudtirol, attuale capolista.