Crema, un punto col Villa Valle e l'ombra del rigore negato al 94'

VILLA D'ALME' - Due reti al 22’ di Castelli per i padroni di casa e al 31’ di Ferretti per gli ospiti, hanno deciso il match tra il Villa Valle e il Crema 1908 (1-1). Nel secondo tempo il Villa Valle colpisce una traversa sfiorando il vantaggio. Un risultato sul quale pesa la decisione dell'arbitro Aldi di Lanciano che non ha concesso un rigire (apparso netto) a favore dei nerobianchi per un fallo in area al 94' su Cocci che stava per ribattere a rete. Alla fine, comunque, un pareggio giusto.