Ferretti trascina il Crema al successo esterno sulla Castellanzese

CREMA - Seconda vittoria esterna consecutiva del Crema, che si impone per 1-0 sul campo della Castellanzese. Decisivo come sempre bomber Ferretti, autore del settimo centro su otto gare disputate. Il gol partita è arrivato a metà della seconda frazione e ha legittimato un successo pienamente meritato dai nerobianchi, in netta crescita rispetto alla prima parte di stagione.