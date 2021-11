Pergolettese straripante, per la Pro Vercelli non c'è scampo (4-0)

CREMA - Vittoria rotonda ed inattesa della Pergolettese che supera per 4-0 la Pro Vercelli. Una partita incredibile, quella dei gialloblu, dopo un primo tempo combattuto e con i cremaschi in pressing forsennato ad impedire agli ospiti di confezionare trame di gioco, ma sostanzialmente con l'unica occasione di testa di Scardina che ha mandato la palla a colpire la traversa. Nella ripresa i locali si sono scatenati, passando in vantaggio su calcio di rigore di Varas, concesso per un fallo di mano di Iezzi che ha fermato un colpo di testa di Morello indirizzato a rete (già ammonito, è stato espulso). Poco dopo, cartellino rosso anche per il portiere Tintori che ha falciato Morello lanciato a rete (fallo da ultimo uomo). Dopodiche la Pergolettese ha dilagato con la doppietta di Vitalucci. Ha chiuso i conti capitan Villa al 42' ribattendo a rete la palla respinta da Rendic su tiro di Girelli.

FOTO: FOTOLIVE/EDOARDO GRAMIGNOLI