Crema 1908, ingaggiato il regista 22enne Thomas Erman

CREMA - Nuovo arrivo nel centrocampo del Crema. Il club di via Bottesini ha ingaggiato il 22enne Thomas Erman, regista proveniente dall'Ambrosiana Calcio, società veronese inserita nel girone C della Serie D. Viste le prolungate assenze di Mandelli e Nellar, il tesseramento di Erman consente al tecnico Bellinzaghi di aggiungere geometrie e recupero palla al proprio reparto mediano. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili della Triestina, squadra della sua città, sarà a disposizione già per il match di domenica a Ponte San Pietro.