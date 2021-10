La Pergolettese torna alla vittoria: Lecco battuto 1-0

CREMA - Torna alla vittoria la Pergolettese e lo fa meritatamente battendo 1-0 il Lecco allo stadio Voltini: la rete del successo è stata realizzata al 17' del primo tempo da Scardina con un colpo di testa su cross di Morello. In precedenza lo stesso Morello aveva segnato un bellissimo gol sugli sviluppi di una punizione, annullato però dall'arbitro perché gli avversari stavano posizionando una barriera che pur non era stata chiesta dai gialloblù. La gara è stata molto intensa, con il Lecco che non ha mai smesso di lottare riuscendo a creare, però, poche occasioni da rete. L'opportunità migliore, anzi, l'ha avuta ancora la Pergolettese nella ripresa con il solito Morello che, su azione da calcio da fermo, ha concluso a un soffio dalla traversa.