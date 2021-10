Crema, serve la svolta: con la Casatese si passa al 3-5-2

CREMA - Con l’intento di cambiare le prestazioni e possibilmente anche i risultati, il Crema comincia a variare qualcosa nel proprio aspetto tattico. Anzi, più di qualcosa. Se il tecnico Bellinzaghi deciderà di dare seguito alle prove effettuate in settimana, attuerà una mini rivoluzione: dal 4-3-3 si dovrebbe infatti passare al 3-5-2. Modulo sperimentato per rinsaldare la fase difensiva e proteggersi un po’ di più in vista del ciclo di fuoco che si apre oggi con la difficile trasferta di Casatenovo (calcio d'inizio alle 15), sul campo della Casatese terza in classifica. I biancorossi hanno il miglior attacco del girone, e quasi la metà dei sedici gol segnati portano la firma di (Re) Giorgio Recino, capocannoniere dello scorso campionato e già a quota sei centri in stagione. Salvo sorprese, il trio di difesa dovrebbe essere composto da Baggi, Ruffini e Forni, con Siciliano e uno tra Costabile e Stanzione esterni a tutta fascia. Non ali con licenza di offendere ma terzini con più metri di campo davanti. In mezzo al campo Mandelli sarà supportato da Bignami e Poledri mentre in attacco toccherà a Balla affiancare Ferretti, sempre che il centravanti riesca a scendere in campo.