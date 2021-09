Crema, altra sconfitta: l'Arconatese passa 2-1

CREMA - Perde ancora, il Crema. In modo diverso. Lottando, creando e sprecando. Ma se tre volte su tre a vincere sono sempre gli avversari, qualche riflessione sulle scelte operate in estate andrebbe avviata. Magari non limitandosi a una semplice valutazione, ma apportando anche qualche correttivo. Con l’Arconatese il risultato più onesto sarebbe stato il pareggio, è vero. Però conta niente. Le enormi difficoltà in zona tiro finiscono sempre per condizionare quanto di buono prodotto in termini di gioco. Di questo passo, la sfida di sabato a Carate Brianza rappresenta già uno scontro salvezza. Del resto, se ad affrontarsi sono due squadre ancorate a quota zero, non potrebbe chiamarsi diversamente.

I nerobianchi si ritrovano sotto al 34’. Valenti perde un brutto pallone e sulla ripartenza con tiro di Parravicini è Pennesi a metterci una pezza, ma sull’angolo successivo la superiorità aerea dell’Arconatese si fa sentire e Colleoni schiaccia in rete. La voglia di raddrizzare il risultato non manca, però per un motivo o per l’altro gli uomini di Bellinzaghi non riescono mai a liberare l’uomo al tiro. Al 17’ della ripresa Siciliano regala palla a Spera, sul suo cross Ruffini si fa anticipare da Parravicini e il raddoppio è servito. A furia di provarci, anche grazie a un rimpallo, il gol della speranza alla fine arriva. Lo firma Balla con un rasoterra rabbioso e da lì il Crema inizia a crederci. Nel quarto d’ora finale si gioca a una porta sola ma tutti i tentativi vengono rimpallati. Alla fine esultano sempre gli altri. E comincia a essere un problema.

LA RETE DELL'1-2 DI BALLA (IMMAGINI: FOTOLIVE)

CREMA-ARCONATESE: 1-2

Reti: 34’ Colleoni, 17’ st Parravicini, 30’ st Balla.