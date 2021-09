Pergolettese senza paura contro la corazzata Padova

CREMA - Dopo la baby Juventus, la Pergolettese si confronta oggi (ore 17.30) con il Padova, squadra indicata dagli addetti ai lavori come favorita per la vittoria finale. Che il calendario, nel suo avvio, non sia stato generoso con i colori gialloblù è un dato di fatto, ma tant’è. I patavini hanno un organico di prim’ordine, ulteriormente rafforzato nell’ultimo giorno di mercato con tre pezzi da novanta: il centrocampista Busellato e gli attaccanti Terrani e Ceravolo.

Rispetto al turno scorso, a questo appuntamento mister Lucchini arriva con qualche elemento in più e qualcuno in meno. Al gruppo si sono aggregati il difensore esterno Nava, il centrocampista Mercado e l’attaccante Fonseca, ultimi arrivi al mercato estivo. Non saranno invece a disposizione il terzino Piccardo e il mediano Palermo, entrambi infortunatisi domenica scorsa, oltre a Scardina, Bortoluz e Faini. Torna in panchina il portiere Galeotti. I tre nuovi arrivati, dovrebbero partire tutti dalla panchina.