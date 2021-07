Nazionale 3x3 femminile, mvp la 'cremasca' Rae Lin D’Alie

TOKYO - Una vittoria (15-14 alla Mongolia) e una sconfitta (16-19 contro la Francia) è il bilancio dello storico esordio della Nazionale 3x3 femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo e sia nella prima che nella seconda gara la miglior marcatrice è stata D’Alie nuovo acquisto del Basket Team Crema di serie A2. Per la regista sono arrivati 8 punti a partita, di fatto la metà di quelli raccolti dall’intera squadra.

Le azzurre di coach Andrea Capobianco hanno iniziato la giornata di gare nel pomeriggio battendo una Mongolia piuttosto coriacea e superando l’emozione di un debutto poteva giocare brutti scherzi. Così non è stato, e gli 8 punti di Rae Lin D’Alie hanno fruttato un successo fondamentale in vista della qualificazione alla fase a eliminazione diretta (vi accedono 6 formazioni su 8). Contro la Francia, le azzurre hanno sfoderato una prestazione davvero molto convincente per i primi 7 minuti del match, comandando le operazioni nel punteggio e contenendo la grande fisicità delle transalpine. Fatali gli ultimi minuti del match, quando il grande talento delle avversarie ha ribaltato il risultato lasciando però l’amaro in bocca alle ragazze. Top scorer Azzurra, ancora con 8 punti, Rae Lin D’Alie.