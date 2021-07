Berrettini si arrende dopo 3 ore e mezza, trionfo di Djiokovic

LONDRA - Matteo Berrettini si inchina a Novak Djokovic, per la sesta volta campione a Wimbledon: il tennista serbo, numero 1 al mondo, ha infatti battuto l’italiano, alla prima finale sull'erba del torneo londinese mai giocata da un azzurro, in quattro set molto combattuti (6-7, 6-4, 6-4, 6-3).

Sconfiggendo Matteo Berrettini in finale, il serbo Novak Djokovic ha conquistato il suo ventesimo titolo del grande slam, eguagliando il record di Federer e di Nadal. Djokovic si tiene aperta anche la possibilità di conquistare nello stesso anno i quattro titoli principali, impresa che, in campo maschile, non viene compiuta da un tennista da oltre mezzo secolo. Djokovic ha riempito di complimenti il suo avversario di oggi: «E' stata più che una una battaglia, non è bello perdere in finale, ma sono sicuro che Berrettini ha una carriera davanti a sé, gioca un tennis incredibile, è un vero martello, ho i segni sulla pelle».

«Per me questa non è la fine, ma l'inizio di una carriera. Sono contento di questa finale, spero che non sarà l’ultima. È stata una bellissima sensazione essere qui, ci voleva solo quel passo in più...». Lo ha detto alla fine della partita Matteo Berrettini.