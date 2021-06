Roland Garros, il sogno del 'cremasco' Golubev si spegne in finale

PARIGI - Il tennista kazako Andrey Golubev, tesserato per il Tennis Club Crema, si è arreso soltanto in finale nel torneo di doppio del Roland Garros. In coppia con il connazionale Aleksandr Bublic, Golubev ha ceduto in tre set ai francesi Nicholas Mahut e Pierre-Hugues Herbert. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, Golubev-Bublic hanno perso il secondo per 7-6 al tie break e si sono arresi nel terzo per 6-4. "Siamo di fronte a un risultato straordinario - ha commentato Stefano Agostino, presidente del Tc Crema - perché mai nella storia un atleta tesserato per un circolo della nostra provincia ha raggiunto un risultato di così alto livello". Andrey Golubev fa parte da diversi anni della squadra cremasca che partecipa al campionato a squadre di serie A1.