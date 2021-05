Ciserano - Crema 1908 (diretta ore 16)

CREMA - L’ultimo sforzo prima dell’ultima sosta. Il Crema non ha scelta: se vuol tenere viva la speranza di accedere ai playoff non ha via diversa dalla vittoria. Non sarà facile, a Ciserano. Contro un avversario, la Virtus, che ha vinto gli ultimi due match disputati, ben difficilmente ci si potrà accontentare di un pareggio, a meno di improbabili disfatte delle dirette concorrenti.