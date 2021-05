Il Crema a Ciserano, l'imperativo è vincere

CLICCA PER INGRANDIRE LA GRAFICA

CREMA - L’ultimo sforzo prima dell’ultima sosta. Il Crema non ha scelta: se vuol tenere viva la speranza di accedere ai playoff non ha via diversa dalla vittoria. Non sarà facile, a Ciserano. Contro un avversario, la Virtus, che ha vinto gli ultimi due match disputati, ben difficilmente ci si potrà accontentare di un pareggio, a meno di improbabili disfatte delle dirette concorrenti. Il Nibionno, da qualche giorno tornato terzo in classifica, è impegnato a Sona, la Casatese se la vede in casa con la rediviva Tritium (che non gioca un match ufficiale da quasi un mese) mentre il Desenzano ospita il Real Calepina. Tutte sfide sulla carta più abbordabili di quella che attende i nerobianchi.



Nerobianchi che oggi (fischio d’inizio alle 16) fanno visita alla truppa di Del Prato largamente incompleti: tra infortuni e squalifiche mancano all’appello Gianola, Adobati, Pennesi, Lekane, Torchio, Viviani e probabilmente anche Ruscitto. Le assenze più pesanti sono evidentemente quelle dei due difensori, anche se, ed è l’unica buona notizia dall’infermeria, per l’occasione il tecnico Dossena dovrebbe ritrovare dal primo minuto il 2002 Otabie; più difficile invece il rientro tra i titolari di Ferrari, che con tutta probabilità partirà dalla panchina. Davanti come punta centrale dovrebbe essere schierato Bardelloni e, anche se sulle scelte di formazione l’allenatore rimane abbottonato, chissà che per una volta non venga schierato dall’inizio Assulin, la cui intesa naturale con Bardelloni è ottima e potrebbe sperimentata per qualcosa in più del solito spezzone di gara.

Reduce da una settimana di inattività agonistica, e attualmente collocata nel cuore della classifica, la squadra di casa sarà comunque animata dall’esigenza di allontanarsi in via definitiva dalla zona playout, nell’attesa si chiarisca se verranno disputati o meno. Viste anche le dimensioni del campo, piccolo e per niente simile alle praterie del Voltini, le difficoltà oggi saranno anche di natura logistica. Il Crema avrà bisogno di tutto: fame di punti, flessibilità nell’adattarsi a spazi più ristretti e, soprattutto, tanta concretezza. Poi settimana prossima il campionato si ferma per consentire i recuperi della Tritium.