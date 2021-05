Medaglia d'oro di Miriam Vece nei 500 metri alla Nations Cup

ROMANENGO - Miriam Vece ha conquistato la medaglia d'oro nei 500metri su Pista alla Nations Cup in corso di svolgimento a Honk Kong. L’azzurra di Romanengo ha completato la gara con il tempo di 34'022 che la ha permesso di lasciare alle spalle Helena Casa Roige (Spagna) con un distacco di 0.881 secondi e Amira Anis Rosidis (Malaysia), terza a 1”471.

Per Vece un risultato straordinario nella specialità in cui ha conquistato nel corso dello scorso anno il bronzo sia nei mondiali di Berlino, sia agli europei di Plovdiv in Bulgaria. La convocazione in azzurro da parte del CT Dino Salvoldi per la Nations Cup di Hong Kong è stata ripagata con questo strepitoso risultato nei 500m a cui si deve aggiungere anche il sesto posto nella gara Sprint. La stagione in corso si era già aperta con il sorriso per la pistard cremasca che era stata protagonista al velodromo Eddy Merckx di Gand nell’International Belgian Track Meeting. Il prossimo appuntamento di Nations Cup è in programma in Colombia a inizio giugno.