Crema-Casatese: diretta ore 15

CREMA (26 aprile 2021) - Vincerà la squadra con meno paura, la squadra che saprà afferrare il coraggio a piene mani per spingerlo oltre le proprie fragilità. Crema-Casatese è una sfida tra formazioni in crisi ma anche un’occasione, probabilmente l’ultima, per provare a rimettere nel mirino i rispettivi traguardi; per i brianzoli il primo posto, per i nerobianchi la zona playoff.

Reduce da una serie nerissima di quattro sconfitte consecutive che ha fatto precipitare il Crema dal terzo al settimo posto, Dossena oggi pomeriggio non può contare su capitan Ferrari (guaio al flessore), Otabie (solito dolore tra piede e caviglia) e Gerevini (squalificato). Possibile, anzi probabile, anche la rinuncia a Pennesi (infortunio a un dito) mentre dovrebbe tornare disponibile dal primo minuto il centrale difensivo Baggi.

