Crema-Brusaporto: diretta ore 15

CREMA (14 aprile 2021) - Rialzarsi subito e ripartire. Cadere non è un disonore. Lo è, semmai, restare a terra senza aver provato a rimettersi in piedi. Il Crema, oggi, non dovrebbe faticare a trovare le motivazioni: contro il Brusaporto è chiamato a riscattare le due sconfitte consecutive rimediate con VillaValle e Seregno; oltretutto potrebbe anche ricordarsi del match d’andata e tentare di prendersi la rivincita contro la formazione che a dicembre gli aveva inflitto il primo stop stagionale.

