Pergolettese-Piacenza (diretta ore 17.30)

CREMA (11 aprile 2021) - Primo match point che può valere la salvezza matematica, oggi per la Pergolettese. In caso di successo sul Piacenza e di una contemporanea sconfitta della Pistoiese con pareggio o sconfitta della Lucchese, i gialloblù sarebbero certi della permanenza in serie C. Il regolamento prevede infatti che con un distacco superiore agli otto punti i playout non si disputino. Se, quindi, a fine giornata, l’équipe cremasca fosse a +18 su Pistoiese e Lucchese, con tre sole gare ancora da disputare e nove punti in palio, la salvezza sarebbe conquistata. Un motivo in più, dunque, per la compagine allenata da Luciano De Paola per chiudere il conto con tre turni di anticipo, per poi dedicarsi a coltivare altri obiettivi, magari più ambiziosi.

