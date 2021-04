Renate-Pergolettese (diretta ore 15)

CREMA (7 aprile 2021) - Viaggia ancora la Pergolettese, che di questi tempi non riesce neppure a disfare le valigie. A tre giorni di distanza dal pareggio di Novara, i gialloblù oggi pomeriggio saranno di scena a Meda, per affrontare il Renate nel recupero dell’incontro rinviato lo scorso 22 marzo a causa della positività al Covid da parte di undici calciatori cremaschi. Per la squadra allenata da Luciano De Paola si tratta del terzo, e si spera ultimo, match di recupero, che darà un volto più attendibile alla propria classifica. Graduatoria alla mano, la sfida odierna regala al team cannibale l’opportunità di dare un sapore diverso al suo finale di stagione. Con una vittoria, infatti, la Pergolettese entrerebbe con entrambi i piedi in zona playoff, ma anche un pareggio basterebbe per affiancare il Grosseto sul decimo gradino, l’ultimo utile per partecipare al post campionato.

