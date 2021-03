Pergolettese - Lecco (diretta ore 15)

CREMA (31 marzo 2021) - Pergolettese di nuovo in campo. A distanza di soli tre giorni dal successo ottenuto a spese della Carrarese, i gialloblù tornano sul prato del Voltini per affrontare il Lecco. Le vittorie colte contro la Juventus Under 23 e la Carrarese hanno dato impulso alla classifica della Pergolettese, che tuttavia non ha ancora raggiunto la salvezza matematica. Di certo, al di là della doppia impresa, la fatica di due gare intense ravvicinate con un numero di giocatori a disposizione ridottissimo rischia di farsi sentire a livello fisico, ma anche mentale. Rispetto a domenica, mister De Paola può aggiungere soltanto una pedina ai convocati: si tratta del centrocampista Varas, che torna ad aggregarsi al gruppo e che potrebbe proporsi per uno spezzone, così come il terzino Candela e il mediano Andreoli, che hanno qualche allenamento in più nelle gambe.

