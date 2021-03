Juventus U23 - Pergolettese (diretta ore 15)

CREMA (25 marzo 2021) - Non giocano entrambe da tre turni e in pratica hanno tre gare da recuperare. La prima va in scena oggi e le mette di fronte. Pergolettese e Juventus Under 23 tornano in campo dopo più di due settimane e lo fanno però in condizioni diverse. Se i bianconeri padroni di casa dovranno rinunciare soltanto a due nazionali (Rafia e Dragusin) a un positivo al Covid-19 (Ranocchia) e a tre infortunati (Pecorino, Vrioni e Del Sole), i gialloblù si presenteranno al Moccagatta di Alessandria senza una squadra intera. All’appello di mister De Paola mancano infatti esattamente undici giocatori, per i quali è stata riscontrata la positività al virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO