Crema 1908, ingaggiato il giovane centrocampista Torchio

CREMA (4 marzo 2021) - Arriva dal Brescia dove ha militato per 3 anni e mezzo, prima nella Primavera e, la scorsa stagione, in Prima Squadra. Cresciuto nel settore giovanile dell’AC Milan dove ha trascorso l’adolescenza, dai 9 ai 18 anni, Nicola Torchio, classe 2000, approda al Crema 1908 e va a rinforzare il centrocampo nerobianco. Nelle intenzioni della società, alle prese con un’ampia serie di infortuni, anche Torchio come Nelli deve essere inserito a metà campo per dare freschezza e velocità alla manovra.

«Sono molto felice di far parte della squadra di mister Dossena ed onorato di far parte di una società di professionisti», commenta Nicola Torchio. «Mi inserisco in gruppo forte costituito da molti giovani che, come me, hanno voglia di fare e da giocatori di esperienza dai quali abbiamo molto da imparare. Sono a completa disposizione della squadra e spero di poter entrare in campo il prima possibile».

Il Crema 1908, domenica 7 marzo, affronterà in trasferta il Tritium Calcio.

«Se dovessi essere chiamato a disputare la mia prima partita in nerobianco – commenta il neo acquisto Torchio – entrerò in campo con la massima determinazione e con grande umiltà. Sono a disposizione del Mister e voglio rendermi utile alla squadra. Mi impegnerò al massimo per riuscirci».

«L’ingaggio di Nicola Torchio è coerente con la linea della società decisa a promuovere i giovani di talento– commenta il dg Andrea Baretti – e risponde alla finalità di rendere accessibile la serie D agli atleti più meritevoli che provengono dal settore giovanile dell’AC Crema 1908 e dei migliori club dilettantistici e professionistici. Nella nostra idea di calcio: lavorare per consentire ai giovani di crescere e di qualificarsi al meglio immaginando la nostra realtà come un luogo dove i talenti vengono individuati, curati e potenziati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO