Pro Vercelli - Pergolettese (diretta ore 15)

CREMA (3 marzo 2021) - Ostacolo alto oggi per la Pergolettese nel turno infrasettimanale di campionato. Il calendario pone i gialloblù al cospetto della Pro Vercelli, che è poi la terza forza del girone ma soprattutto la squadra più in forma, vantando la più lunga striscia positiva in essere (11 giornate senza sconfitta). In serie utile, anche se da sole due giornate, è anche la compagine gialloblù rigenerata dal doppio successo ottenuto a spese di Pro Patria e Livorno, ma non nelle condizioni di tirare il fiato. Il margine di vantaggio sulla zona playout impone infatti alla truppa allenata da Luciano De Paola di mantenere altissima l’attenzione e di provare a sovvertire il pronostico che oggi la vuole sfavorita.

