Crema 1908 - Vis Nova Giussano (diretta ore 14.30)

CREMA (24 febbraio 2021) - In apparenza non figura come partita di cartello e l’avversario, il Vis Nova Giussano, non evoca particolari suggestioni. Eppure si ha l’impressione che il match in programma oggi al Voltini sia dirimente per la stagione del Crema. Fallire per la quinta volta consecutiva l’appuntamento con la vittoria potrebbe comportare il distacco, forse definitivo, dalle primissime posizioni; viceversa il ritorno ai tre punti riaprirebbe scenari interessanti, segnando anche la fine del periodo di scarsa brillantezza iniziato alla fine di gennaio. In sintesi: i nerobianchi stavolta non possono accontentarsi del solito pareggio (sarebbe il decimo in diciannove gare), possono e devono puntare all’intera posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO