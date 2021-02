Pergolettese, un gol per tempo: Pro Patria sconfitta 2-0

SECONDO TEMPO

5' - FINALE: LA PERGOLETTESE VINCE 2-0

45' - Cinque minuti di recupero

41' - Esce Kanis infortunato e da poco entrato in campo e entra Duca

37' - Ferrara rinvia sulla linea un pallone che stava entrando in rete, toccato da Latte Lath che ha anticipato l'uscita di Ghidotti

34' - Assedio della Pro Patria, Ceccarelli e Ferrara insuperabili

32' - Ultimo cambio per Javorcic: esce Saporetti, entra Castelli

⚽ 28' RADDOPPIO DELLA PERGOLETTESE - Splendido gol di Scardina: controllo di coscia al limite dell'area e palla nell'angolino

25' - Escono Bariti e Andreoli; entrano Kanis e Figoli

18' - Fuori Longo e Panatti per Scardina e Ferrari

16' - Esce Nicco entra l'ex Le Noci

16' - Ghidotti si oppone con i piedi a una conclusione ravvicinata di Parker

10' - Angolo per la Pro Patria, a centro area Lombardoni gira alto

7' - Ammonito Andreoli

6' - Partenza aggressiva della Pro Patria

4' - La prima conclusine della ripresa è per Bertoni: palla alta

1' - Via alla seconda frazione. Tre cambi per Javorcic: escono Fietta, Galli e Kolaj; entrano Boffelli, Brignoli e Latte Lath

PRIMO TEMPO

45' - Termina il primo tempo col vantaggio della Pergolettese per 1 a 0

41' - Ammonito Cottarelli per entrata pericolosa su Villa

33' - Gara molto combattuta e tesa

25' - Morello ruba palla a metà campo si incunea in area e guadagna il primo angolo della gara

19' - La reazione della Pro Patria si fa attendere e allora ne approfitta la Pergolettese portando qualche pericolo verso l'area avversaria

⚽ 13' PERGOLETTESE IN VANTAGGIO - Bariti serve un pallone in verticale a Morello, partito con perfetto tempismo, che infila Mangano in diagonale. Decima rete stagionale per il gioiellino gialloblù.

10' - Prima opportunità per la Pro Patria con Kolaj che, servito a centro area da Parker, schiaccia la palla col piatto e non riesce a dare forza alla conclusione

7' - Prime battute di gara con le squadre che si affrontano a centrocampo: linee difensive molto aggressive

PRO PATRIA (3-5-2): Mangano; Molinari, Lombardoni, Saporetti; Cottarelli, Nicco, Fietta, Galli, Pizzul; Kolaj, Parker.

A disp. Greco, Compagnoni, Brignoli, Le Noci, Boffelli, Bertoni, Colombo, Latte Lath, Ferri, Vaghi, Castelli.

All. Ivan Javorcic



PERGOLETTESE (4-2-3-1): Ghidotti; Girelli, Ceccarelli, Ferrara, Villa; Andreoli, Panatti, Varas; Bariti, Longo, Morello.

A disp. Soncin, Bakayoko, Figoli, Kanis, Scardina, Lucenti, Tosi, Faini, Duca, Palermo, Ferrari, Lamberti

All. Luciano De Paola



ARBITRO: Andreano di Prato

