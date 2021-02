Crema poco brillante strappa un pari in trasferta

OGGIONO (20 febbraio 2021) - Il Crema non va oltre il pareggio per 0 a 0 sul campo del Nibionnoggiono e spreca una buona opportunità di accorciare le distanze con la testa della classifica e in modo particolare con l'ex capolista Seregno. I nerobianchi sono stati protagonisti di una partita scialba: dopo un discreto primo tempo il Crema nella ripresa è sceso di rendimento ed è stato bravo il portiere Pennesi che in almeno tre occasioni ha salvato l'undici guidato da mister Dossena. I padroni di casa hanno attaccato di più e forse avrebbero meritato i tre punti.

LA PARTITA

Finisce il secondo tempo a reti unificate

93' Miracolo di Pennesi su Fumagalli

84' Tremolada al tiro, para Pennesi

75' - La partita entra nell'ultimo quarto d'ora sempre senza occasioni

67' - Altra gran parata di Pennesi su Tocci, stavolta tiro molto pericoloso

64' - Destro di Tocci, para Pennesi

55' - Primi dieci minuti della ripresa ancora di grande lotta ma senza conclusioni

Via al secondo tempo

Fine primo tempo

46' - Primo tiro verso la porta del Crema con Poledri, ma palla alta

38' - Gran tiro da fuori di Iori, splendida risposta di Pennesi

29' - Primi ventinove minuti senza tiri in porta da parte del Crema, e partita ruvida, con molti scontri

20' - Altra incursione di Tremolada, tiro ribattuto

6' - Colpo di testa di Tremolada, alto. Prima occasione per i padroni di casa

1' - Iniziato il primo tempo

0' - Il Crema recupera sia Bardelloni che Poledri e il tecnico Dossena li schiera entrambi dal primo minuto, insieme al neo acquisto Assulin

