Sona - Crema 1908 (diretta ore 14.30)

CREMA (14 febbraio 2021) - L’ultimo atto del girone d’andata è anche l’unico oltre i confini regionali. Il Crema approda in Veneto, nel Basso Veronese, per disputare a Sona - squadra nella quale milita l'ex interista Maicon - la sola trasferta di tutto il campionato non compresa nel territorio lombardo. Peccato che al giro di boa di un campionato sin qui (comunque vada oggi) positivo, la squadra di Dossena si presenti senza i suoi attaccanti migliori. Oltre a Ferrari, che dovrebbe rientrare la prossima settimana, manca infatti anche il capocannoniere del girone, Bardelloni, fermo per un paio di settimane a causa di una protrusione alla schiena. Senza prime punte di ruolo, il tecnico nerobianco si trova a poter maneggiare non più di due opzioni: o accentrare Russo, come sperimentato senza troppo successo a Scanzorosciate, oppure promuovere l’unico centravanti rimasto in rosa, il 2003 Cocci, titolare dell’Under 19, con alle spalle non più di mezz’ora disputata in categoria. La sensazione è che alla fine sarà questa la scelta adottata dall’allenatore.

